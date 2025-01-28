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  • Андрей Мостовой о Соболеве: «Чем‑то похож на Дзюбу. Хейта немало, а он это все спокойно переваривает. Он достиг определенного уровня во многом за счет характера»
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Андрей Мостовой о Соболеве: «Чем‑то похож на Дзюбу. Хейта немало, а он это все спокойно переваривает. Он достиг определенного уровня во многом за счет характера»

Андрей Мостовой рассказал об отношении Александра Соболева к хейту.

– Соболев адаптировался в команде?

– По всем пунктам приняли таким, какой он есть (улыбается). Осталось только в футболе немного наладить. От него ведь все все равно ждут голов, да и он сам это понимает.

– Один из признаков, что игрока приняли – шутки в его адрес.

– Он и сам подкалывает, и в ответ ему летит (улыбается). Но если серьезно, то Саша чем‑то похож на Дзюбу. Во‑первых, достиг определенного уровня во многом за счет характера. Хейта в его сторону тоже немало, а он это все спокойно переваривает и не обращает внимания. Соболев – крепкий человек в этом плане, – сказал полузащитник «Зенита». 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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