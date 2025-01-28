Андрей Мостовой о Соболеве: «Чем‑то похож на Дзюбу. Хейта немало, а он это все спокойно переваривает. Он достиг определенного уровня во многом за счет характера»
Андрей Мостовой рассказал об отношении Александра Соболева к хейту.
– Соболев адаптировался в команде?
– По всем пунктам приняли таким, какой он есть (улыбается). Осталось только в футболе немного наладить. От него ведь все все равно ждут голов, да и он сам это понимает.
– Один из признаков, что игрока приняли – шутки в его адрес.
– Он и сам подкалывает, и в ответ ему летит (улыбается). Но если серьезно, то Саша чем‑то похож на Дзюбу. Во‑первых, достиг определенного уровня во многом за счет характера. Хейта в его сторону тоже немало, а он это все спокойно переваривает и не обращает внимания. Соболев – крепкий человек в этом плане, – сказал полузащитник «Зенита».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем