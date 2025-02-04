«КНДР с нетерпением ждет возможности сыграть с Россией». Менеджер северокорейской сборной о возможном матче
В КНДР заявили о желании сыграть со сборной России.
Во вторник сборная КНДР сыграла вничью с «Балтикой» (1:1). Матч проходил в турецком Белеке. Ранее северокорейцы победили «Тюмень» (1:0).
– Это ваша вторая игра с российскими командами. Насколько сильны клубы из России, с которыми вы сыграли?
– Российские клубы в порядке, у нас были хорошие игры с ними.
– Вам было бы интересно сыграть со сборной России?
– Да, мы с нетерпением ждем возможности сыграть этот матч в даты игр ФИФА. Игры с вашей сборной – это нормальная практика для национальных команд.
– Когда именно?
– Точно не могу сказать, – сказал менеджер сборной КНДР Ким Чун Джин.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
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