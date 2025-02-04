«КНДР с нетерпением ждет возможности сыграть с Россией». Менеджер северокорейской сборной о возможном матче

В КНДР заявили о желании сыграть со сборной России.

Во вторник сборная КНДР сыграла вничью с «Балтикой» (1:1). Матч проходил в турецком Белеке. Ранее северокорейцы победили «Тюмень» (1:0).

– Это ваша вторая игра с российскими командами. Насколько сильны клубы из России, с которыми вы сыграли?

– Российские клубы в порядке, у нас были хорошие игры с ними.

– Вам было бы интересно сыграть со сборной России?

– Да, мы с нетерпением ждем возможности сыграть этот матч в даты игр ФИФА. Игры с вашей сборной – это нормальная практика для национальных команд.

– Когда именно?

– Точно не могу сказать, – сказал менеджер сборной КНДР Ким Чун Джин.