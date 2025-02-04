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Генсек РФС Митрофанов заявил, что 65-70% стран выступают за возвращение России: «Коллеги говорят: «Дети не должны страдать. Почему они страдают?»

Генсек РФС рассказал, сколько стран выступают за возвращение России к турнирам.

– Ваши слова о том, что Германия выступает за возвращение России, а Норвегия и Швеция не против, вызвали большой резонанс. В чем выражается их мнение?

– Это было общение в рамках УЕФА, правда, я потом получил за эти слова от господина Зорана Лаковича (директор департамента национальных ассоциаций УЕФА – Спортс’‘).

Я не должен был разглашать эту информацию. Но я уже сказал это и могу подтвердить, что эти три страны действительно имеют такое мнение. Германия четко говорила, что за наше возвращение. Норвегия и Швеция – не против.

– Для многих это удивительно.

– Коллеги ссылаются на то, что наше возвращение – защита прав детей. Есть конвенция о правах детей. Решение об отстранении наших юниоров нарушает конвенцию.

Коллеги из вышеупомянутых стран говорят: «Дети не должны страдать. Почему они страдают?»

– То есть действительно 80% стран выступают за наше возвращение?

– Может быть, 65-70%, – сказал генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов.

«Дания и Румыния говорят: «Вы должны страдать». Это из тех, от кого я лично слышал». Генсек РФС Митрофанов о нежелании допускать Россию к турнирам

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
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Зоран Лакович
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