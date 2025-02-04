«Верона» и «Севилья» делали запрос по аренде Дркушича. «Зенит» отказался отпускать защитника из-за недостатка игроков в обороне (Metaratings)
Ванья Дркушич интересовал европейские клубы.
«Верона» и «Севилья» делали запрос в «Зенит» по аренде 25-летнего центрального защитника, сообщает Metaratings.
Петербургский клуб отказался отпускать защитника из-за недостатка футболистов в обойме линии обороны.
«Зенит» ранее вернул Ванью Дркушича из «Црвены Звезды», где он выступал на правах аренды.
В этом сезоне он провел 9 матчей в чемпионате Сербии и забил один гол.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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