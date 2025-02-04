«Верона» и «Севилья» делали запрос по аренде Дркушича. «Зенит» отказался отпускать защитника из-за недостатка игроков в обороне (Metaratings)

Ванья Дркушич интересовал европейские клубы.

«Верона » и «Севилья » делали запрос в «Зенит » по аренде 25-летнего центрального защитника, сообщает Metaratings.

Петербургский клуб отказался отпускать защитника из-за недостатка футболистов в обойме линии обороны.

«Зенит » ранее вернул Ванью Дркушича из «Црвены Звезды», где он выступал на правах аренды.

В этом сезоне он провел 9 матчей в чемпионате Сербии и забил один гол.