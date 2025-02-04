Надаль о фоле Ромеро на Мбаппе: «Подкат показался чрезмерным. Не понимаю, почему его не удалили, несмотря на наличие ВАР»

Рафаэль Надаль высказался о судействе в матче «Реала» и «Эспаньола».

«Мадрид» уступил «Эспаньолу » (0:1) в 22-м туре Ла Лиги .

Главный судья Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро желтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев.

Также не был засчитан гол Винисиуса Жуниора на 21-й минуте – перед ударом бразильца Килиан Мбаппе толкнул Поля Лосано, после чего 25-летний полузащитник упал на газон.

Мадридский клуб опубликовал письмо, желая полностью обновить судейскую систему Испании.

«О письме я не могу говорить. У меня не было возможности прочитать его. Не люблю говорить о том, чего не видел. Но в вопросе судейства решения принимаются то в одну сторону, то в другую.

Я тот, кто не любит споров. Но этот подкат мне показался чрезмерным. Не понимаю, почему, несмотря на наличие ВАР, его не удалили с поля. Особенно ради здоровья игроков за это следует наказывать», – сказал бывший теннисист и болельщик «Реала» Рафаэль Надаль.