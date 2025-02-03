Главного судью и ВАР матча «Эспаньол» – «Реал» временно отстранили от работы

Судей, обслуживавших последний матч «Реала», временно отстранили от работы.

Напомним, «Мадрид » уступил «Эспаньолу » (0:1) в 22-м туре Ла Лиги .

Главный судья Алехандро Муньис Руис показал защитнику Карлосу Ромеро желтую карточку, когда тот в подкате сзади сбил форварда Килиана Мбаппе во время контратаки мадридцев.

Также не был засчитан гол Винисиуса Жуниора на 21-й минуте – перед ударом бразильца Килиан Мбаппе толкнул Поля Лосано, после чего 25-летний полузащитник упал на газон.

Как сообщает As, сегодня утром все судьи первого и второго дивизионов Испании встретились с руководством CTA (технического комитета судей). Его президент Луис Медина Канталехо выступил с резкой речью, в которой выразил свое возмущение ошибками, допущенными на выходных.

Кроме того, он объявил о временном отстранении десяти арбитров, в число которых вошли главный судья матча «Эспаньол» – «Реал» Алехандро Муньис Руис и его видеоассистент Хавьер Иглесиас Вильянуэва.