Сергей Степашин: «Личка обязан сделать так, чтобы «Динамо» в этом сезоне заняло место не ниже третьего»
Сергей Степашин высказался о задачах «Динамо» в этом сезоне.
Сейчас бело-голубые занимают 4-е место в таблице Мир РПЛ с 30 очками после 15 туров и отстают от лидирующего «Краснодара» на 7 баллов.
«Личка обязан сделать так, чтобы «Динамо» в этом сезоне заняло место не ниже третьего. Я нечасто, но бываю в команде, в том числе в раздевалке, и знаю, как Марцел разговаривает с футболистами.
Он может их выслушать, но может и спросить. Личка сам был неплохим футболистом и знает, что такое футбол не понаслышке», – сказал председатель консультативного совета московского клуба.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: «РБ Спорт»
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