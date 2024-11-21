Валерий Газзаев: «Семак взял все титулы в прошлом сезоне, но лучшим тренером выбрали Личку, второй – Ивич, третий – Карпин. Разве это правильно?»

Валерий Газзаев считает Сергея Семака прекрасным тренером.

«Семак – прекрасный тренер. Он в прошлом году взял все титулы, но почему-то лучшим тренером страны выбрали Личку .

На второе место поставили Илича, который даже сезон в «Краснодаре » не завершил. Третий – Карпин .

Разве это правильно? Я к вашим коллегам-журналистам обращаюсь», – сказал Валерий Газзаев .