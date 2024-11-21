Валерий Газзаев: «Семак взял все титулы в прошлом сезоне, но лучшим тренером выбрали Личку, второй – Ивич, третий – Карпин. Разве это правильно?»
Валерий Газзаев считает Сергея Семака прекрасным тренером.
«Семак – прекрасный тренер. Он в прошлом году взял все титулы, но почему-то лучшим тренером страны выбрали Личку.
На второе место поставили Илича, который даже сезон в «Краснодаре» не завершил. Третий – Карпин.
Разве это правильно? Я к вашим коллегам-журналистам обращаюсь», – сказал Валерий Газзаев.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Комсомольская правда»
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