«Барса» получит 20% от прибыли «Порту» за трансфер Нико в «Ман Сити», а не 40%. Португальцы заплатили 3 млн евро, снизив полагающуюся каталонцам долю

Трансфер Нико Гонсалеса принесет «Барселоне» меньше денег, чем сообщалось.

Напомним, «Манчестер Сити » купил полузащитника «Порту» за 60 миллионов евро. Сообщалось, что «Барселоне», которая продала Нико за 8,4 млн евро в 2024 году, полагается 40% прибыли от перепродажи .

Однако португальский клуб объявил, что «блауграна» получит лишь 20% от прибыли – право на остальную долю «Порту» предварительно выкупил за 3 миллиона евро.

«Ман Сити» потратил 212 млн евро на трансферы – это второй показатель в истории зимних окон. Больше заплатил «Челси» в 2023-м – 330 млн