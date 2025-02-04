«Барса» получит 20% от прибыли «Порту» за трансфер Нико в «Ман Сити», а не 40%. Португальцы заплатили 3 млн евро, снизив полагающуюся каталонцам долю
Трансфер Нико Гонсалеса принесет «Барселоне» меньше денег, чем сообщалось.
Напомним, «Манчестер Сити» купил полузащитника «Порту» за 60 миллионов евро. Сообщалось, что «Барселоне», которая продала Нико за 8,4 млн евро в 2024 году, полагается 40% прибыли от перепродажи.
Однако португальский клуб объявил, что «блауграна» получит лишь 20% от прибыли – право на остальную долю «Порту» предварительно выкупил за 3 миллиона евро.
«Ман Сити» потратил 212 млн евро на трансферы – это второй показатель в истории зимних окон. Больше заплатил «Челси» в 2023-м – 330 млн
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт «Порту»
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