Лапорта о словах про сделку «Барсы» до закрытия рынка: «Я имел в виду сопутствующие операции. Например, переход Нико в «Ман Сити»
Жоан Лапорта пояснил слова о предстоящей сделке «Барселоны».
Выступая на гала-вечере Mundo Deportivo, президент каталонского клуба пообещал сделку до закрытия трансферного окна.
«Я имел в виду сопутствующие сделки, как переход Нико в «Манчестер Сити», – сказал Лапорта.
Сообщалось, что воспитанник «Барселоны» Нико Гонсалес близок к переходу в «Манчестер Сити» из «Порту» за 60 млн евро. Каталонцам, продавшим полузащитника за 8,4 млн евро в 2024 году, полагается 40% прибыли от перепродажи.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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