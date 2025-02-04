Лапорта о словах про сделку «Барсы» до закрытия рынка: «Я имел в виду сопутствующие операции. Например, переход Нико в «Ман Сити»

Жоан Лапорта пояснил слова о предстоящей сделке «Барселоны».

Выступая на гала-вечере Mundo Deportivo, президент каталонского клуба пообещал сделку до закрытия трансферного окна.

«Я имел в виду сопутствующие сделки, как переход Нико в «Манчестер Сити», – сказал Лапорта .

Сообщалось, что воспитанник «Барселоны» Нико Гонсалес близок к переходу в «Манчестер Сити » из «Порту» за 60 млн евро. Каталонцам, продавшим полузащитника за 8,4 млн евро в 2024 году, полагается 40% прибыли от перепродажи.