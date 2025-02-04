«Ман Сити» потратил 212 млн евро на трансферы – это второй показатель в истории зимних окон. Больше заплатил «Челси» в 2023-м – 330 млн

«Манчестер Сити» потратил 212 миллионов евро в зимнее трансферное окно.

В завершившемся трансферном периоде английский клуб оформил четыре трансфера.

«Горожане» приобрели центрального защитника Витора Рейса за 37 миллионов евро, центрального защитника Абдукодира Хусанова – за 40 миллионов евро, полузащитника Омара Мармуша – за 75 миллионов евро и полузащитника Нико Гонсалеса – за 60 миллионов евро.

«Манчестер Сити» показал второй результат в истории по денежным тратам в зимнее трансферное окно.

Больше зимой потратил только «Челси » – в 2023 году клуб заплатил 330 миллионов евро по сделкам футболистов.