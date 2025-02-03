«Ман Сити» заплатит 60 млн евро за Нико «Порту». «Барсе» полагается 40% прибыли
Как сообщает CNN Portugal, переговоры между клубами о переходе 23-летнего полузащитника продвигаются с хорошей скоростью. Стороны приблизились к достижению договоренности.
Утверждается, что «горожане» готовы выплатить требуемые 60 миллионов евро или сумму, близкую к этой отметке. Изначально английский клуб хотел предложить около 40 млн евро.
По данным Фабрицио Романо, «Ман Сити» выплатит 60 миллионов, но структура платежей будет изменена. Игроку разрешили вылететь в Англию для медосмотра и подписания контракта.
Напомним, что «Барселоне», которая продала Нико за 8,4 млн евро в 2024 году, полагается 40% прибыли от перепродажи.
В этом сезоне Гонсалес провел 17 матчей в чемпионате Португалии, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Подробная статистика игрока доступна здесь.
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