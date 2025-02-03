«Ман Сити» заплатит 60 млн евро за Нико «Порту». «Барсе» полагается 40% прибыли

«Манчестер Сити» работает над трансфером Нико Гонсалеса из «Порту».

Как сообщает CNN Portugal, переговоры между клубами о переходе 23-летнего полузащитника продвигаются с хорошей скоростью. Стороны приблизились к достижению договоренности.

Утверждается, что «горожане» готовы выплатить требуемые 60 миллионов евро или сумму, близкую к этой отметке. Изначально английский клуб хотел предложить около 40 млн евро.

По данным Фабрицио Романо , «Ман Сити » выплатит 60 миллионов, но структура платежей будет изменена. Игроку разрешили вылететь в Англию для медосмотра и подписания контракта.

Напомним, что «Барселоне», которая продала Нико за 8,4 млн евро в 2024 году, полагается 40% прибыли от перепродажи.

В этом сезоне Гонсалес провел 17 матчей в чемпионате Португалии, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Подробная статистика игрока доступна здесь .