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«Ман Сити» хочет подписать Нико, но «Порту» настаивает на выплате 60 млн евро отступных за хавбека

«Порту» настаивает, чтобы «Манчестер Сити» выплатил отступные за Нико Гонсалеса.

Ранее португальский клуб отклонил предложение «горожан» о трансфере полузащитника за 50 миллионов евро.

Сегодня утром «Сити» снова напрямую связался с португальцами, ​​чтобы продвинуть сделку, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Никаких проблем по личным условиям контракта нет. Однако «Порту» продолжает настаивать на выплате отступных в размере 60 млн евро за игрока.

«Порту» подписал полузащитника летом 2023 года за 8,4 млн евро. «Барселона» имеет право на 40% прибыли от перепродажи Нико.

В этом сезоне Гонсалес провел 17 матчей в чемпионате Португалии, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке.

«Ман Сити» не хочет платить 60 млн евро за Нико и надеется договориться о трансфере за 40+ млн. Клуб контактировал с «Порту» и агентом хавбека

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Фабрицио Романо
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logoвысшая лига Португалия
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