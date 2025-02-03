«Ман Сити» хочет подписать Нико, но «Порту» настаивает на выплате 60 млн евро отступных за хавбека
Ранее португальский клуб отклонил предложение «горожан» о трансфере полузащитника за 50 миллионов евро.
Сегодня утром «Сити» снова напрямую связался с португальцами, чтобы продвинуть сделку, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Никаких проблем по личным условиям контракта нет. Однако «Порту» продолжает настаивать на выплате отступных в размере 60 млн евро за игрока.
«Порту» подписал полузащитника летом 2023 года за 8,4 млн евро. «Барселона» имеет право на 40% прибыли от перепродажи Нико.
В этом сезоне Гонсалес провел 17 матчей в чемпионате Португалии, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Подробная статистика 23-летнего игрока доступна по ссылке.
«Ман Сити» не хочет платить 60 млн евро за Нико и надеется договориться о трансфере за 40+ млн. Клуб контактировал с «Порту» и агентом хавбека
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий