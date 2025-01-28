Колосков о натурализации: «Малком, Клаудиньо и Дуглас получали гражданство в интересах «Зенита». Я бы иностранцам паспорта не давал, если нет желания играть за сборную»

Вячеслав Колосков высказался о натурализации иностранных футболистов в России.

В феврале 2023 года российское гражданство получили Малком и Клаудиньо, на тот момент игравшие за «Зенит». В октябре 2024-го паспорт РФ получил Дуглас Сантос .

«Если у человека нет перспективы и желания играть за сборную России, будь моя воля, я бы никому в таком случае из иностранных игроков гражданства не давал.

Одно дело – Марио Фернандес еще в ЦСКА получил у нас гражданство, играл за национальную команду, внес определенный вклад в достижения сборной.

Другое дело, когда те же Малком, Клаудиньо , Дуглас Сантос получали гражданство в интересах клуба. Считаю, что тут решение в компетенции органов», – заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков .

Прощальное письмо Клаудиньо Спортсу’‘