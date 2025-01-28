Колосков о натурализации: «Малком, Клаудиньо и Дуглас получали гражданство в интересах «Зенита». Я бы иностранцам паспорта не давал, если нет желания играть за сборную»
Вячеслав Колосков высказался о натурализации иностранных футболистов в России.
В феврале 2023 года российское гражданство получили Малком и Клаудиньо, на тот момент игравшие за «Зенит». В октябре 2024-го паспорт РФ получил Дуглас Сантос.
«Если у человека нет перспективы и желания играть за сборную России, будь моя воля, я бы никому в таком случае из иностранных игроков гражданства не давал.
Одно дело – Марио Фернандес еще в ЦСКА получил у нас гражданство, играл за национальную команду, внес определенный вклад в достижения сборной.
Другое дело, когда те же Малком, Клаудиньо, Дуглас Сантос получали гражданство в интересах клуба. Считаю, что тут решение в компетенции органов», – заявил почетный президент РФС Вячеслав Колосков.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ТАСС
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