Колыванов о натурализации: «Если получили паспорт РФ, должны что-то сделать и для сборной России, а не только для клуба. Те же Клаудиньо и Малком уехали»
Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выступил за ужесточение условий предоставления гражданства РФ иностранным футболистам, если у тех нет желания выступать за сборную России.
«Возможно, Колосков прав. Глубоко об этом не думал, но у нас же немного легионеров с российским паспортом. Тот же Клаудиньо и Малком уехали.
Если для меня, то в этом нет никакого смысла. Они же никак не помогают сборной России. Если они получили российский паспорт, то должны что-то сделать и для сборной России, а не только для клуба, за который они играют. Надо помогать национальной сборной.
Но пока мы не можем играть на международной арене. Если бы выступали, может быть, Малком и остальные могли бы помочь сборной России. Так в свое время сделал Марио Фернандес», – заявил бывший нападающий сборной России.
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