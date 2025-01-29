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  • Колыванов о натурализации: «Если получили паспорт РФ, должны что-то сделать и для сборной России, а не только для клуба. Те же Клаудиньо и Малком уехали»
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Колыванов о натурализации: «Если получили паспорт РФ, должны что-то сделать и для сборной России, а не только для клуба. Те же Клаудиньо и Малком уехали»

Игорь Колыванов высказался о натурализации легионеров.

Ранее почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выступил за ужесточение условий предоставления гражданства РФ иностранным футболистам, если у тех нет желания выступать за сборную России.

«Возможно, Колосков прав. Глубоко об этом не думал, но у нас же немного легионеров с российским паспортом. Тот же Клаудиньо и Малком уехали.

Если для меня, то в этом нет никакого смысла. Они же никак не помогают сборной России. Если они получили российский паспорт, то должны что-то сделать и для сборной России, а не только для клуба, за который они играют. Надо помогать национальной сборной.

Но пока мы не можем играть на международной арене. Если бы выступали, может быть, Малком и остальные могли бы помочь сборной России. Так в свое время сделал Марио Фернандес», – заявил бывший нападающий сборной России.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
натурализация
logoЗенит
logoСборная России по футболу
logoИгорь Колыванов
logoМалком
logoКлаудиньо
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