Журналист Агирре о Роналду: «Мы ужинали в ресторане, ели десерты, а когда вернулись в час ночи, нам пришлось играть в падел 2 часа. Я его очень люблю»

Эду Агирре рассказал, как Криштиану Роналду заставил его играть ночью в падел.

– Можете ли вы рассказать нам какие-нибудь забавные истории, которые с вами случались, какие-нибудь забавные моменты из жизни Криштиану, которые сделают нас ближе к нему? Потом мы уже посмотрим интервью.

– Их много, просто я уже много лет провожу с ним лето, отмечаю Рождество... Он очень забавный парень, он замечательный семьянин. Мы хорошо проводим время.

В интервью я рассказал одну забавную вещь: мы пошли ужинать в ресторан, сидели там, ели десерты, а когда вернулись в час ночи, он решил пойти поиграть в падел-теннис. И нам... Пришлось два часа играть в падел в час ночи (смеется). Но, эй, для этого и существует отпуск. Есть много историй.

В конце концов, если я чем-то обязан Криштиану за это интервью или хочу поблагодарить его, так это потому, что он человек слова. Он сказал мне, что мы должны это сделать, и мы записали его в самое подходящее время, в его доме, [это была] фантастическая беседа.

Правда в том, что я его очень люблю. Я не могу сказать о нем ни одного плохого слова, потому что он чемпион, – сказал журналист и друг нападающего «Аль-Насра ».

Полное интервью, которое португальский футболист дал Эду Агирре, выйдет в эфир сегодня вечером.

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