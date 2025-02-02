Директор УЕФА Лакович о возвращении России: «РФС делает хорошую работу, в контакте с нами практически каждый день. Мы хотим общаться и найти выход»

Зоран Лакович высказался о позиции УЕФА по возвращению России к соревнованиям.

– Максим Митрофанов сообщал, что 80 процентов сборных открыты к возвращению сборной России. Чувствуете ли вы это?

– Ваш топ-менеджмент РФС делает хорошую работу, проводя двусторонние переговоры с национальными ассоциациями, не только с УЕФА. Администрация УЕФА открыта к вам, мы практически каждый день в контакте. Это его мнение. Мы хотим общаться и найти выход [из ситуации].

– Вы сказали, что надеетесь на возвращение России в 2025 году. Считаете это возможным?

– Мы открыто говорим об этом в УЕФА. На каждом заседании с топ-менеджментом 55 национальных ассоциаций и президентом УЕФА ваши представители всегда пытаются объяснить ситуацию с российским спортом, юношескими сборными. В прошлом году открыто говорили об этом, дали возможность каждому высказаться, чтобы понять ситуацию.

Не могу сказать много, но мы продолжим это обсуждать, дискутировать на тему возвращения России, – сказал директор департамента национальных ассоциаций УЕФА.

«Надеюсь, в течение этого года все российские спортсмены, включая сборную и клубы, вернутся на свое прежнее место, в европейскую спортивную семью». Директор УЕФА Лакович о бане