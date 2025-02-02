«Надеюсь, в течение этого года все российские спортсмены, включая сборную и клубы, вернутся на свое прежнее место, в европейскую спортивную семью». Директор УЕФА Лакович о бане

Зоран Лакович надеется, что Россия вернется в международные турниры в этом году.

Директор департамента национальных ассоциаций УЕФА прокомментировал свое участие во внеочередной конференции РФС.

«Сегодня для меня большая честь и привилегия присутствовать среди вас на выборной конференции РФС. Это один из самых значимых дней для будущего российского футбола. Чрезвычайно рад вновь приехать в Москву и увидеться с друзьями, коллегами. Теплые приветствия от президента УЕФА, генерального секретаря и всей администрации УЕФА.

РФС всегда пользовался заслуженным уважением в европейском футбольном сообществе. Вы заслужили это уважение не только благодаря истории и великим игрокам, тренерам, но также напряженным трудом многих экспертов, специалистов, их приверженностью к футбольным ценностям.

Я осознаю, что российский спорт, футбол в особенной ситуации. Позвольте мне поделиться своими личными размышлениями. Как вы, наверное, знаете, я серб. Наша страна в связи с санкциями ООН в период между 1992 и 1996 годами была отстранена от всех крупных спортивных соревнований.

К великому сожалению, золотое поколение сербов практически во всех видах спорта, которые были на пике карьеры в то время, а также были фаворитами на золотые медали, остались в изоляции более чем на четыре года.

Надеюсь, что в течение этого года все российские спортсмены, включая национальную сборную России по футболу и клубы, наконец вернуться на свое прежнее место, где они были до этой ситуации. Они вернутся в европейскую спортивную семью», – сказал Лакович.