Губерниев против возвращения Промеса в Россию: «Мы что, помойка? Играет за «Дубай Юнайтед», а должен за Prison City, наверное»
Ранее полузащитник заявил, что хочет вернуться в Россию и поддерживает связь со «Спартаком». Промес покинул московский клуб летом 2024 года в связи с истечением контракта.
«Промес сейчас играет за «Дубай Юнайтед», а должен, наверное, выступать за команду Prison (тюрьма – Спортс’’) City. Скажи честно: «Я ошибался, хочу принести пользу замечательной команде, прекрасной стране». Опять вот это нам зачем? Мы что, помойка, что ли?
Футболист‑то хороший. А дальше что? Пример он какой для всех нас? Скажи нам: «Ошибался, дайте шанс». Не, молчок. Бестолочь потому что. А теперь милашка какой, обнимается со всеми, целуется, и его ждут вроде как в России»,– сказал комментатор.
«Я очень хочу». Промес отпраздновал гол ромбиком перед боссами «Спартака»: полно намеков на возвращение
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий