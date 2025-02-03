Губерниев против возвращения Промеса в Россию: «Мы что, помойка? Играет за «Дубай Юнайтед», а должен за Prison City, наверное»

Дмитрий Губерниев выступил против возвращения Квинси Промеса в Мир РПЛ.

Ранее полузащитник заявил , что хочет вернуться в Россию и поддерживает связь со «Спартаком ». Промес покинул московский клуб летом 2024 года в связи с истечением контракта.

«Промес сейчас играет за «Дубай Юнайтед», а должен, наверное, выступать за команду Prison (тюрьма – Спортс’’) City. Скажи честно: «Я ошибался, хочу принести пользу замечательной команде, прекрасной стране». Опять вот это нам зачем? Мы что, помойка, что ли?

Футболист‑то хороший. А дальше что? Пример он какой для всех нас? Скажи нам: «Ошибался, дайте шанс». Не, молчок. Бестолочь потому что. А теперь милашка какой, обнимается со всеми, целуется, и его ждут вроде как в России»,– сказал комментатор.

«Я очень хочу». Промес отпраздновал гол ромбиком перед боссами «Спартака»: полно намеков на возвращение