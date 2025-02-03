«Боруссия» договорилась с «Челси» об аренде Чуквуэмеки с правом выкупа более чем за 40 млн фунтов. Медосмотр – в понедельник

Карни Чуквуэмека продолжит карьеру в «Боруссии».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что дортмундцы согласовали с «Челси » платную аренду полузащитника. Немецкий клуб будет переводить 21-летнему англичанину зарплату в полном объеме до июня.

Отмечается, что у «Боруссии » будет право выкупа Чуквуэмеки , но сумма превышает размер отступных (40 млн фунтов).

В понедельник футболист пройдет медосмотр. Журналист Патрик Бергер пишет , что уже в воскресенье он должен был прибыть в Дортмунд.

Статистику хавбека, не игравшего в АПЛ в этом сезоне, можно изучить здесь .