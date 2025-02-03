«Боруссия» договорилась с «Челси» об аренде Чуквуэмеки с правом выкупа более чем за 40 млн фунтов. Медосмотр – в понедельник
Карни Чуквуэмека продолжит карьеру в «Боруссии».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что дортмундцы согласовали с «Челси» платную аренду полузащитника. Немецкий клуб будет переводить 21-летнему англичанину зарплату в полном объеме до июня.
Отмечается, что у «Боруссии» будет право выкупа Чуквуэмеки, но сумма превышает размер отступных (40 млн фунтов).
В понедельник футболист пройдет медосмотр. Журналист Патрик Бергер пишет, что уже в воскресенье он должен был прибыть в Дортмунд.
Статистику хавбека, не игравшего в АПЛ в этом сезоне, можно изучить здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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