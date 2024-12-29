«Челси» готов продать Чуквуэмеку зимой за 40 млн фунтов. Хавбек не играл в АПЛ в этом сезоне

«Челси» готов продать Карни Чуквуэмеку в январе за 40 млн фунтов.

Таковы отступные за 21-летнего хавбека, которого «синие» купили в 2022 году у «Астон Виллы» за 20 млн.

В лондонском клубе полагают, что, несмотря на дефицит игровой практики, Чуквуэмека обладает огромным потенциалом. В текущем сезоне футболист играл только в Кубке Англии и Лиге конференций.