«Челси» готов продать Чуквуэмеку зимой за 40 млн фунтов. Хавбек не играл в АПЛ в этом сезоне
«Челси» готов продать Карни Чуквуэмеку в январе за 40 млн фунтов.
Таковы отступные за 21-летнего хавбека, которого «синие» купили в 2022 году у «Астон Виллы» за 20 млн.
В лондонском клубе полагают, что, несмотря на дефицит игровой практики, Чуквуэмека обладает огромным потенциалом. В текущем сезоне футболист играл только в Кубке Англии и Лиге конференций.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Give Me Sport
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