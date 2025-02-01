«Боруссия» сделала предложение об аренде Чуквуэмеки. Хавбек «Челси» интересен и другим клубам

Карни Чуквуэмека может перейти в «Боруссию».

Дортмундский клуб сделал официальное предложение об аренде полузащитника «Челси », сообщает Фабрицио Романо.

Стороны ведут переговоры. В подписании 21-летнего игрока заинтересованы и другие клубы.

В текущем сезоне Чуквуэмека провел 1 игру в Кубке английской лиги и 4 матча в Лиге конференций. Статистику футболиста можно найти здесь .