«Боруссия» сделала предложение об аренде Чуквуэмеки. Хавбек «Челси» интересен и другим клубам
Карни Чуквуэмека может перейти в «Боруссию».
Дортмундский клуб сделал официальное предложение об аренде полузащитника «Челси», сообщает Фабрицио Романо.
Стороны ведут переговоры. В подписании 21-летнего игрока заинтересованы и другие клубы.
В текущем сезоне Чуквуэмека провел 1 игру в Кубке английской лиги и 4 матча в Лиге конференций. Статистику футболиста можно найти здесь.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем