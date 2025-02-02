Холанд показал Габриэлу и фанатам «Арсенала» чемпионскую нашивку на форме «Сити» после 1:5

Эрлинг Холанд напомнил «Арсеналу», кто действующий чемпион Англии.

«Манчестер Сити » потерпел выездное поражение от «канониров» со счетом 1:5.

После игры форвард «горожан», подойдя к защитнику хозяев Габриэлу Магальяэсу , указал на свое плечо, где расположена золотая нашивка с логотипом АПЛ .

Схожий жест был продемонстрирован болельщикам «Арсенала ».

Фото: East News /Glyn KIRK / AFP