Холанд показал Габриэлу и фанатам «Арсенала» чемпионскую нашивку на форме «Сити» после 1:5
Эрлинг Холанд напомнил «Арсеналу», кто действующий чемпион Англии.
«Манчестер Сити» потерпел выездное поражение от «канониров» со счетом 1:5.
После игры форвард «горожан», подойдя к защитнику хозяев Габриэлу Магальяэсу, указал на свое плечо, где расположена золотая нашивка с логотипом АПЛ.
Схожий жест был продемонстрирован болельщикам «Арсенала».
Фото: East News/Glyn KIRK / AFP
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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