Эдегор о 5:1 с «Ман Сити»: «Арсенал» показал, что может обыграть кого угодно. Мы сотворили невероятное»

Мартин Эдегор доволен игрой «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити» (5:1).

«Отличная игра и отличный результат. Атмосфера была невероятной, и мы все насладились ею.

Мы были вознаграждены высоким прессингом, завладели мячом и забили гол. Во втором тайме они сравняли счет, но мы блестяще отреагировали, а затем сотворили что-то невероятное.

Матч был очень напряженным, но мы провели его блестяще. Мы знаем, что можем обыграть любую команду, и сегодня мы доказали это», – сказал капитан «Арсенала ».

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