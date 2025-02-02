Эдегор о 5:1 с «Ман Сити»: «Арсенал» показал, что может обыграть кого угодно. Мы сотворили невероятное»
Мартин Эдегор доволен игрой «Арсенала» в матче с «Манчестер Сити» (5:1).
«Отличная игра и отличный результат. Атмосфера была невероятной, и мы все насладились ею.
Мы были вознаграждены высоким прессингом, завладели мячом и забили гол. Во втором тайме они сравняли счет, но мы блестяще отреагировали, а затем сотворили что-то невероятное.
Матч был очень напряженным, но мы провели его блестяще. Мы знаем, что можем обыграть любую команду, и сегодня мы доказали это», – сказал капитан «Арсенала».
Артета разнес Пепа – 5:1! Холанда троллили, а «Сити» привозил, привозил, привозил
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
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