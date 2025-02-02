Артета про 5:1 с «Ман Сити»: «Чтобы победить «горожан» так, как «Арсенал», многое должно сложиться в вашу пользу. Мы играли храбро и агрессивно, в некоторых ситуациях нам повезло»

Микель Артета рад разгрому «Манчестер Сити» (5:1) в 24-м туре АПЛ.

«Во время игры мои ощущения были так себе. В конце, возможно, они стали более чем необычными. Отличный день для нас, особенно учитывая соперника такого уровня.

Чтобы обыграть эту команду так, как это сделали мы, многое должно сложиться в вашу пользу. Мы действовали агрессивно, храбро. Даже когда ты полон желания победить, «горожане» достаточно хороши для того, чтобы ты был вынужден отсиживаться и терпеть, но также и наслаждаться такими моментами. В некоторых ситуациях нам немного повезло.

Многое должно сложиться в вашу пользу, чтобы так победить. Во-первых, важна невероятная атмосфера на стадионе, мы не могли потратить впустую ни одной минуты. В такой ситуации команда трансформируется, у соперника возникают проблемы. Футболисты начинают верить, что способны обыграть кого угодно в свой день. И в будущем нам это сильно поможет», – сказал главный тренер «Арсенала ».