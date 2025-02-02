На стадионе «Арсенала» включили песню Humble Кендрика Ламара после разгрома «Ман Сити». Холанд сказал Артете «быть скромнее» после матча команд в сентябре
Болельщики «Арсенала» припомнили Эрлингу Холанду стычку с Микелем Артетой.
Сегодня команда Микеля Артеты разгромила «Манчестер Сити» (5:1) в домашнем матче 24-го тура АПЛ.
После матча на «Эмирейтс» включили песню Humble в исполнении Кендрика Ламара. Болельщики «канониров» хором исполнили припев со словами: «Be humble, sit down» («Сядь, будь скромнее»).
Напомним, после встречи «Ман Сити» и «Арсенала» в 5-м туре АПЛ, завершившейся вничью (2:2), форвард «горожан» Эрлинг Холанд подошел к Микелю Артете и попросил его «быть скромнее», хлопнув главного тренера «Арсенала» по плечу.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: аккаунт Now Arsenal в X
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