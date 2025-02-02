На стадионе «Арсенала» включили песню Humble Кендрика Ламара после разгрома «Ман Сити». Холанд сказал Артете «быть скромнее» после матча команд в сентябре

Болельщики «Арсенала» припомнили Эрлингу Холанду стычку с Микелем Артетой.

Сегодня команда Микеля Артеты разгромила «Манчестер Сити » (5:1) в домашнем матче 24-го тура АПЛ .

После матча на «Эмирейтс» включили песню Humble в исполнении Кендрика Ламара. Болельщики «канониров» хором исполнили припев со словами: «Be humble, sit down» («Сядь, будь скромнее»).

Напомним, после встречи «Ман Сити» и «Арсенала » в 5-м туре АПЛ, завершившейся вничью (2:2), форвард «горожан» Эрлинг Холанд подошел к Микелю Артете и попросил его «быть скромнее », хлопнув главного тренера «Арсенала» по плечу.