«Ман Сити» 5 матчей не побеждает «Арсенал» – с апреля 2023 года
«Арсенал» продлил серию без поражений от «Манчестер Сити».
Сегодня команда Микеля Артеты разгромила соперника в 24-м туре АПЛ – 5:1.
В последний раз «канониры» уступали «горожанам» в апреле 2023 года. С тех пор они трижды победили (в том числе по пенальти в игре за Суперкубок Англии) и дважды сыграли вничью.
Подобной серии у «Арсенала» не было почти десять лет. С 2014 по 2016 год лондонцы не уступали «Ман Сити» на протяжении 6 матчей.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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