«Ман Сити» 5 матчей не побеждает «Арсенал» – с апреля 2023 года

«Арсенал» продлил серию без поражений от «Манчестер Сити».

Сегодня команда Микеля Артеты разгромила соперника в 24-м туре АПЛ – 5:1.

В последний раз «канониры» уступали «горожанам» в апреле 2023 года. С тех пор они трижды победили (в том числе по пенальти в игре за Суперкубок Англии) и дважды сыграли вничью.

Подобной серии у «Арсенала » не было почти десять лет. С 2014 по 2016 год лондонцы не уступали «Ман Сити » на протяжении 6 матчей.