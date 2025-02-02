5:1 – крупнейшая победа «Арсенала» над «Ман Сити» с 2003 года
«Арсенал» одержал крупнейшую победу над «Манчестер Сити» за 22 года.
Команда Микеля Артеты разгромила соперника со счетом 5:1 в 24-м туре АПЛ.
В последний раз «канониры» обыгрывали «горожан» с такой разницей 22 февраля 2003 года. С тех пор «Арсеналу» еще дважды удалось победить «Сити» с разницей в три гола.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Wildstat
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