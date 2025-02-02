5:1 – крупнейшая победа «Арсенала» над «Ман Сити» с 2003 года

«Арсенал» одержал крупнейшую победу над «Манчестер Сити» за 22 года.

Команда Микеля Артеты разгромила соперника со счетом 5:1 в 24-м туре АПЛ .

В последний раз «канониры» обыгрывали «горожан» с такой разницей 22 февраля 2003 года. С тех пор «Арсеналу » еще дважды удалось победить «Сити » с разницей в три гола.