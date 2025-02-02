Левандовски про 1:0 с «Алавесом»: «Барса» не может все время выигрывать, забивая по 3-5 голов. Победа важнее очков «Реала» и «Атлетико»

Роберт Левандовски высказался после победы над «Алавесом».

«Барселона » выиграла со счетом 1:0 домашнем матче 22-го тура Ла Лиги . Левандовски забил победный гол на 61-й минуте.

«Мы знали, что это важная игра. Прежде всего, нам нужно было победить и только потом думать об очках «Реала » и «Атлетико ».

Такие матчи, как сегодняшний, важны. Мы не можем все время побеждать, забивая по три, четыре или пять голов. [«Алавес »] – команда, которая играет очень низко и хорошо обороняется. Таков футбол. Если мы проявим терпение и забьем в итоге на один гол больше, чем соперник, то будем довольны.

Бывают матчи, как сегодня, когда у нас не так много голевых моментов, но мы все-таки добирались до штрафной», – сказал нападающий «Барселоны» в интервью Movistar.