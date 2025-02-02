«Барса» сократила отставание от «Реала» до 4 очков, до «Атлетико» – 3 балла. Мадридское дерби – в следующем туре

«Барселона» сократила отставание от «Реала» до 4 очков в Ла Лиге.

Все команды топ-3 провели матчи в этом туре. «Барса» выиграла у «Алавеса» (1:0), «Атлетико » был сильнее «Мальорки» (2:0), а «Реал» проиграл «Эспаньолу» (0:1).

«Барса» осталась на третьем месте, но сократила отставание от «Реала» до 4 очков. От «Атлетико», идущего вторым, каталонцы отстают на 3 балла. Стоит отметить, что в следующем туре состоится мадридское дерби между «Реалом » и «Атлетико».