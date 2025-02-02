«Барса» сократила отставание от «Реала» до 4 очков, до «Атлетико» – 3 балла. Мадридское дерби – в следующем туре
«Барселона» сократила отставание от «Реала» до 4 очков в Ла Лиге.
Все команды топ-3 провели матчи в этом туре. «Барса» выиграла у «Алавеса» (1:0), «Атлетико» был сильнее «Мальорки» (2:0), а «Реал» проиграл «Эспаньолу» (0:1).
«Барса» осталась на третьем месте, но сократила отставание от «Реала» до 4 очков. От «Атлетико», идущего вторым, каталонцы отстают на 3 балла. Стоит отметить, что в следующем туре состоится мадридское дерби между «Реалом» и «Атлетико».
Опубликовано: Sports
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем