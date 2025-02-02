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  • «У «Спартака» есть админресурс. При Федуне было много результативных ошибок в пользу красно-белых, хоть он и плакал постоянно из-за судей. Это же не просто так». Попов о московском клубе
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«У «Спартака» есть админресурс. При Федуне было много результативных ошибок в пользу красно-белых, хоть он и плакал постоянно из-за судей. Это же не просто так». Попов о московском клубе

Алексей Попов заявил, что у «Спартака» есть влиятельные покровители.

«У «Спартака» есть админресурс, но в последнее время там часто происходят перестановки, приходят новые люди. Поэтому им тяжелее наладить работу с административным ресурсом.

При Федуне было много результативных ошибок в пользу «Спартака», хоть он и плакал постоянно из-за судей. Это же было не просто так», – сказал бывший защитник «Амкара».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Legalbet
logoСпартак
logoАлексей Попов
logoпремьер-лига Россия
logoЛеонид Федун
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