«У «Спартака» есть админресурс. При Федуне было много результативных ошибок в пользу красно-белых, хоть он и плакал постоянно из-за судей. Это же не просто так». Попов о московском клубе

Алексей Попов заявил, что у «Спартака» есть влиятельные покровители.

«У «Спартака» есть админресурс, но в последнее время там часто происходят перестановки, приходят новые люди. Поэтому им тяжелее наладить работу с административным ресурсом.

При Федуне было много результативных ошибок в пользу «Спартака», хоть он и плакал постоянно из-за судей. Это же было не просто так», – сказал бывший защитник «Амкара».