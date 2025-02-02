Товарищеские матчи. «Спартак» разгромил «Астану», «Динамо» Махачкала уступило «КАМАЗу»
«Спартак» крупно обыграл «Астану» (4:1) в товарищеском матче.
Товарищеские матчи
Турция
«Динамо» Махачкала – «КАМАЗ» – 1:2 (0:2)
Гол «Динамо»: 1:2 – Алибеков (80).
«Динамо» Махачкала (стартовый состав): Магомедов, Ахмедов, Кирш, Пальцев, Джало, Гаджиев, Джабраилов, Юсупов, Зинович, игрок на просмотре, Помешкин.
Джабаль-Али, ОАЭ
«Спартак» Россия – «Астана» Казахстан – 4:1 (2:1)
Голы «Спартака»: 1:1 – Хлусевич (21), 2:1 – Чернов (32), 3:1 – Медина (53), 4:1 – Зорин (56).
«Спартак» (до 66-й минуты): Максименко (Довбня, 46), Хлусевич, Чернов, Абена, Мангаш, Пруцев, Зобнин, Зорин, Зиньковский, Медина, Игнатов.
«Спартак» (с 66-й минуты): Довбня, Рябчук, Дуарте, Литвинов, Денисов, Умяров, Мартинс, Барко, Маркиньос, Бонгонда, Угальде.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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