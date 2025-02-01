Самые результативные сезоны клубов в XXI веке: доминируют «Реал» и «Барса», «МЮ» не попал в топ-20

После разгрома «Валенсии» (7:1) «Барселона» вышла на чистое первое место в списке самых результативных клубов топ-5 лиг. 58 голов в 21 матче!

При сохранении нынешнего темпа результативности «Барса» выбьет 105-106 голов за сезон. У «Баварии» показатель за игру чуть лучше, но и сезон Бундеслиги короче.

Мощь атаки «Барселоны»-2024/25 – хороший повод посмотреть на самые результативные сезоны клубов топ-5 лиг в XXI веке. Дисклеймер – учитываются только голы в чемпионате.

● 12 из 20 строчек в топе заняли «Реал» и «Барса». Еще по две у «Ман Сити» и «ПСЖ». Если нынешняя «Барса» доберется до отметки в 105-106 голов, то займет место во второй десятке и станет первой командой в списке, пробившей 100+ голов в 2020-х.

● Пик результативности клубов пришелся на промежуток с 2014-го по 2018-й. Сезон-2016/17 стал одним из лучших сразу для трех клубов («Барса», «Монако», «Реал»).



● Улицы не забудут «Монако»-2016/17: Бернарду, Фалькао, юный Мбаппе и чемпионство с 8-очковым отрывом от «ПСЖ». 20 голов забили игроки обороны.



● Связка Мбаппе – Неймар – Кавани оказалась куда результативнее версии «ПСЖ» с Месси. В двух сезонах с Лео «ПСЖ» забил 90 и 89 голов.

● «Ливерпуль» Брендана Роджерса > «Ливерпуль» Юргена Клоппа. Ни тот, ни другой не попали в топ-20, но мы обязаны зафиксировать: при Клоппе команда ни разу не выбивала в лиге 100+ голов. При Роджерсе забили 101 в сезоне-2013/14.

● «Манчестер Юнайтед», взявший в XXI веке семь титулов, ни разу не пробил отметку в 90 голов. Самый результативный сезон клуба – 2011/12, тогда забили 89, но чемпионами не стали. Это лишь 57-е место в списке самых результативных сезонов клубов топ-5 лиг.

А теперь бонус: посчитали все голы клубов топ-5 лиг в XXI веке. Лидеры все те же.

● «Барсе» и «Реалу» нужно на несколько лет завязать с футболом, чтобы к ним хотя бы подобрались.

● «Сити» обгоняет «Ливерпуль», сыграв на 37 матчей меньше.

● «Арсенал» четвертый. Кто-то удивлен?