«Реал» чаще, чем «Барса», терял очки в играх с «Эспаньолом» в Ла Лиге в XXI веке – 26 против 21

«Реал» чаще, чем «Барселона», терял очки в играх с «Эспаньолом» в Ла Лиге в XXI веке.

За этот период «блауграна» лишилась 21 балла, тогда как мадридцы – 26, потерпев от «Эспаньола» 7 поражений. За всю историю Примеры «Эспаньол » отобрал у «Барселоны» 112 очков, а у «Реала » – 117. Накануне «Реал» уступил «Эспаньолу» (0:1).