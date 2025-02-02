«Реал» чаще, чем «Барса», терял очки в играх с «Эспаньолом» в Ла Лиге в XXI веке – 26 против 21
«Реал» чаще, чем «Барселона», терял очки в играх с «Эспаньолом» в Ла Лиге в XXI веке.
За этот период «блауграна» лишилась 21 балла, тогда как мадридцы – 26, потерпев от «Эспаньола» 7 поражений.
За всю историю Примеры «Эспаньол» отобрал у «Барселоны» 112 очков, а у «Реала» – 117.
Накануне «Реал» уступил «Эспаньолу» (0:1).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: аккаунт Педро Мартина в Х
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