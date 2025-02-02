У Коло-Муани 3 гола в 2 матчах за «Юве». За этот сезон в «ПСЖ» было 2 мяча

Рандаль Коло-Муани забил 3 гола в 2 матчах за «Ювентус».

Форвард туринского клуба, арендованный у «ПСЖ», сегодня сделал дубль в матче Серии А с «Эмполи».

Примечательно, что за «ПСЖ» в этом сезоне у Коло-Муани также всего 2 гола – при 14 проведенных играх.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.