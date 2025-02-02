«Спартак» за 18,5 млн евро купит форварда АЕК Гарсию. Контракт – до 2028 года (Sport24)

«Спартак» близок к трансферу Леви Гарсии из АЕК.

По данным Sport24, сделке практически ничего не угрожает, она согласована на 99%.

Сумма трансфера составит 18,5 млн евро, контракт будет подписан до лета 2028 года.

В 16 матчах чемпионата Греции у 27-летнего Гарсии 5 голов и 2 результативные передачи. Статистику игрока из Тринидада и Тобаго можно изучить здесь .

Так Леви Гарсия забил один из мячей – в ворота «Ариса». Спортс’’ транслировал этот матч с комментарием Вадима Лукомского.

А вот все голы нападающего в этом сезоне чемпионата Греции.

Ближайший матч АЕК смотрите на Спортсе’’ сегодня – в 20:30 мск против ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева .