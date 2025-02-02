«Спартак» за 18,5 млн евро купит форварда АЕК Гарсию. Контракт – до 2028 года (Sport24)
«Спартак» близок к трансферу Леви Гарсии из АЕК.
По данным Sport24, сделке практически ничего не угрожает, она согласована на 99%.
Сумма трансфера составит 18,5 млн евро, контракт будет подписан до лета 2028 года.
В 16 матчах чемпионата Греции у 27-летнего Гарсии 5 голов и 2 результативные передачи. Статистику игрока из Тринидада и Тобаго можно изучить здесь.
Так Леви Гарсия забил один из мячей – в ворота «Ариса». Спортс’’ транслировал этот матч с комментарием Вадима Лукомского.
А вот все голы нападающего в этом сезоне чемпионата Греции.
Ближайший матч АЕК смотрите на Спортсе’’ сегодня – в 20:30 мск против ПАОК Федора Чалова и Магомеда Оздоева.
Опубликовал: Бoгдaн Бaёв
Источник: Sport24
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем