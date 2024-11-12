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Николсона предложили турецким клубам. Форвард хочет остаться в «Спартаке» или уехать в топ-лигу (Metaratings)

Шамар Николсон не хочет играть в Турции.

Metaratings сообщает, что форварда «Спартака» предложили нескольким клубам Суперлиги. Интерес к 27-летнему футболисту у них сохраняется, однако сам игрок хочет или остаться в нынешней команде, или уехать в один из ведущих европейских чемпионатов.

В текущем сезоне Николсон провел 7 игр в Мир РПЛ и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Metaratings
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Турция
возможные трансферы
logoШамар Николсон
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