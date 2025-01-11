Форвард «Спартака» Николсон интересен «Атласу» и «Тихуане». Мексиканские клубы не могут договориться с игроком по зарплате («Чемпионат»)

Форвард «Спартака» Шамар Николсон интересен «Атласу» и «Тихуане».

Клубы из Мексики интересуются 27-летним нападающим красно-белых.

«Спартак » открыт к продаже игрока, потому что форвард не входит в планы тренерского штаба, но мексиканские клубы не могут договориться с агентами игрока о зарплате футболиста», – приводит «Чемпионат» слова источника, знакомого с ситуацией.

В текущем сезоне Мир РПЛ игрок из Ямайки провел за московский клуб 9 матчей и забил 3 мяча.