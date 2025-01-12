Агент Николсона: «Шамар остается в «Спартаке» на данный момент. У меня нет информации об интересе из Мексики»

Агент Шамара Николсона оценил вероятность его ухода из «Спартака».

– Сообщается, что к Николсону есть интерес из мексиканских клубов, но они не могут договориться по зарплате. Это правда?

– У меня нет информации об интересе из чемпионата Мексики к Шамару.

– Есть интерес из других лиг?

– На данный момент Николсон на сто процентов остается в «Спартаке », – сказал Ненад Портега.

В 14 матчах сезона во всех турнирах на счету нападающего 4 гола и 2 ассиста за красно-белых.