Агент Николсона: «Шамар остается в «Спартаке» на данный момент. У меня нет информации об интересе из Мексики»
Агент Шамара Николсона оценил вероятность его ухода из «Спартака».
– Сообщается, что к Николсону есть интерес из мексиканских клубов, но они не могут договориться по зарплате. Это правда?
– У меня нет информации об интересе из чемпионата Мексики к Шамару.
– Есть интерес из других лиг?
– На данный момент Николсон на сто процентов остается в «Спартаке», – сказал Ненад Портега.
В 14 матчах сезона во всех турнирах на счету нападающего 4 гола и 2 ассиста за красно-белых.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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