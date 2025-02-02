«Спартак» поздравил Карпина с 56-летием, напомнив о его достижениях в клубе как игрока и тренера

«Спартак» поздравил Валерия Карпина с днем рождения.

«Валерию Карпину – 56!

За 163 матча в футболке «Спартака» Карпин забил 44 мяча и стал как трехкратным чемпионом России, так и двукратным обладателем Кубка страны.

За 161 матч в качестве главного тренера красно-белых он дважды завоевал со «Спартаком» серебряные медали чемпионата.

С днем рождения, Валерий Георгиевич!» – написали в телеграм-канале «Спартака».