«Спартак» поздравил Карпина с 56-летием, напомнив о его достижениях в клубе как игрока и тренера
«Спартак» поздравил Валерия Карпина с днем рождения.
«Валерию Карпину – 56!
За 163 матча в футболке «Спартака» Карпин забил 44 мяча и стал как трехкратным чемпионом России, так и двукратным обладателем Кубка страны.
За 161 матч в качестве главного тренера красно-белых он дважды завоевал со «Спартаком» серебряные медали чемпионата.
С днем рождения, Валерий Георгиевич!» – написали в телеграм-канале «Спартака».
Опубликовано: Sports
Источник: телеграм-канал «Спартака»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем