«Ростов» поздравил Карпина с 56-летием: «Удачи, новых ярких побед и достижений!»
«Ростов» поздравил Валерия Карпина с днем рождения.
Сегодня тренеру дончан и сборной России исполнилось 56 лет.
«От всей души поздравляем и желаем Вам как можно больше положительных эмоций и сил!
Крепкого здоровья, семейного благополучия, удачи, новых ярких побед и достижений, которые непременно принесут радость всем болельщикам!» – говорится в сообщении «Ростова».
После 18 туров «Ростов» занимает в Мир РПЛ 7-е место.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: телеграм-канал «Ростова»
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