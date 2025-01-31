Колосков против ухода Карпина из «Ростова»: «Это не в интересах российского футбола. Он один из наших лучших тренеров – наладил работу, коллектив стал самобытным»

Вячеслав Колосков считает, что Валерию Карпину не следует покидать «Ростов».

Ранее главный тренер высказался о потенциальном уходе из клуба: «Возможно, не в конце сезона, а хоть завтра это может случиться. Почему нет?»

«Он один из лучших наших тренеров, который наладил работу в «Ростове». Его все знают, к нему привыкли, знают его требования. «Ростов» стал при нем самобытным коллективом.

Мне кажется, это будет не совсем правильным решением. То, что это не в интересах российского футбола, для меня однозначно», – сказал почетный президент РФС.