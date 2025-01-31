Кавазашвили о Помазуне в «Спартаке»: «Илья переходит из-за денег, кажется, осуждать его не имею права. Если он считает, что способен вытеснить Максименко, то честь ему и хвала»
Ранее появилась информация, что красно-белые достигли договоренности с ЦСКА о трансфере голкипера.
«Мне кажется, Илья переходит из-за денег, и осуждать его поступок я не имею права. Раз его приглашают в клуб после ухода Селихова, значит, Илья имеет надежду на то, что он сможет не просто заменить Александра, но и составить конкуренцию Максименко.
Для клуба такое приобретение важно потому, что очень важно иметь второго хорошего вратаря, ведь всякое может случиться с основным вратарем, в этом случае мы говорим о Максименко. Дай бог, чтобы он не ломался, но бывают разные ситуации.
Будет хорошо для команды иметь двух сильных вратарей, которые будут конкурировать за место в старте. Если же у Помазуна не получится, тогда его судьба сложится как в ЦСКА или как у Селихова», – сказал бывший вратарь сборной СССР.
28-летний Помазун является воспитанником ЦСКА. Он провел за команду 10 матчей во всех турнирах. Ранее вратарь на протяжении четырех сезонов на правах аренды выступал за «Урал».
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