Кавазашвили о Помазуне в «Спартаке»: «Илья переходит из-за денег, кажется, осуждать его не имею права. Если он считает, что способен вытеснить Максименко, то честь ему и хвала»

Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе Ильи Помазуна в «Спартак».

Ранее появилась информация, что красно-белые достигли договоренности с ЦСКА о трансфере голкипера.

«Мне кажется, Илья переходит из-за денег, и осуждать его поступок я не имею права. Раз его приглашают в клуб после ухода Селихова, значит, Илья имеет надежду на то, что он сможет не просто заменить Александра , но и составить конкуренцию Максименко.

Для клуба такое приобретение важно потому, что очень важно иметь второго хорошего вратаря, ведь всякое может случиться с основным вратарем, в этом случае мы говорим о Максименко. Дай бог, чтобы он не ломался, но бывают разные ситуации.

Будет хорошо для команды иметь двух сильных вратарей, которые будут конкурировать за место в старте. Если же у Помазуна не получится, тогда его судьба сложится как в ЦСКА или как у Селихова», – сказал бывший вратарь сборной СССР.



28-летний Помазун является воспитанником ЦСКА . Он провел за команду 10 матчей во всех турнирах. Ранее вратарь на протяжении четырех сезонов на правах аренды выступал за «Урал».