Ромеро о подкате сзади: «Я знал, что набравшего скорость Мбаппе не остановить, и сделал что мог. Получилось немного грязновато, я извинился»

Карлос Ромеро прокомментировал фол, за который его могли удалить.

Защитник «Эспаньола » в подкате сзади сбил форварда «Реала » во время контратаки мадридцев на 60-й минуте игры 22-го тура Ла Лиги . Главный судья Алехандро Муньис показал испанцу желтую карточку. Впоследствии Ромеро забил победный гол (1:0).

«Я знал, что невозможно остановить набравшего скорость Килиана , я остановил его как смог. Получилось немного грязновато, мне не понравилось, я извинился. На этом все», – сказал защитник в эфире DAZN.

Экс-судья Итурральде о фоле Ромеро на Мбаппе: «Краснейшая карточка – и даже краснее. Один из худших подкатов за долгое время»