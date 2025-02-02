Ромеро о подкате сзади: «Я знал, что набравшего скорость Мбаппе не остановить, и сделал что мог. Получилось немного грязновато, я извинился»
Карлос Ромеро прокомментировал фол, за который его могли удалить.
Защитник «Эспаньола» в подкате сзади сбил форварда «Реала» во время контратаки мадридцев на 60-й минуте игры 22-го тура Ла Лиги. Главный судья Алехандро Муньис показал испанцу желтую карточку. Впоследствии Ромеро забил победный гол (1:0).
«Я знал, что невозможно остановить набравшего скорость Килиана, я остановил его как смог. Получилось немного грязновато, мне не понравилось, я извинился. На этом все», – сказал защитник в эфире DAZN.
Экс-судья Итурральде о фоле Ромеро на Мбаппе: «Краснейшая карточка – и даже краснее. Один из худших подкатов за долгое время»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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