«МЮ» может арендовать вингера «Астон Виллы» Бэйли. Другой вариант – Тель из «Баварии»
«Манчестер Юнайтед» интересен Леон Бэйли.
The Athletic пишет, что вингер «Астон Виллы» рассматривается наряду с Матисом Телем из «Баварии».
Переговоры ни с бирмингемцами, ни с мюнхенцами пока не продвинулись, но оба варианта обсуждаются. Рассматривается аренда футболистов.
27-летний Бэйли в этом сезоне забил 1 гол и сделал 2 результативных паса в АПЛ. У 19-летнего Теля 1 ассист в 8 играх в Бундеслиге.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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