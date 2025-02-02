«МЮ» может арендовать вингера «Астон Виллы» Бэйли. Другой вариант – Тель из «Баварии»

«Манчестер Юнайтед» интересен Леон Бэйли.

The Athletic пишет, что вингер «Астон Виллы » рассматривается наряду с Матисом Телем из «Баварии».

Переговоры ни с бирмингемцами, ни с мюнхенцами пока не продвинулись, но оба варианта обсуждаются. Рассматривается аренда футболистов.

27-летний Бэйли в этом сезоне забил 1 гол и сделал 2 результативных паса в АПЛ . У 19-летнего Теля 1 ассист в 8 играх в Бундеслиге.