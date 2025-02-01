Доргу подписал контракт с «МЮ». «Лечче» получит 30+5 млн евро за защитника (Фабрицио Романо)

Патрик Доргу прошел медосмотр в «Манчестер Юнайтед».

Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что в эти минуты защитник подписывает пятилетний контракт с новой командой.

Ранее стало известно , что «Лечче » получит 30 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.