Доргу подписал контракт с «МЮ». «Лечче» получит 30+5 млн евро за защитника (Фабрицио Романо)
Патрик Доргу прошел медосмотр в «Манчестер Юнайтед».
Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что в эти минуты защитник подписывает пятилетний контракт с новой командой.
Ранее стало известно, что «Лечче» получит 30 млн евро, еще 5 млн предусмотрены в виде бонусов.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Фабрицио Романо
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