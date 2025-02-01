«Сантос» о Неймаре: «Кумир поколения и наследник короля Пеле возвращается домой, чтобы надеть заветную футболку с номером 10 и снова очаровать мир»

«Сантос» выпустил заявление в связи с возвращением Неймара.

Ранее бразильский клуб объявил о переходе игрока в команду. Стало известно, что он будет выступать за команду под 10-м номером , в свое время принадлежавшим Пеле .

«Он ушел и вернулся, сдержав свое обещание. Неймар вернулся!

Кумир поколения, звезда и наследник короля Пеле возвращается домой, чтобы надеть заветную футболку с номером 10 и снова очаровать мир», – говорится в сообщении «Сантоса » с хэштегом «ПринцВернулся».

Фото: соцсеть «Сантоса».