«Сантос» о Неймаре: «Кумир поколения и наследник короля Пеле возвращается домой, чтобы надеть заветную футболку с номером 10 и снова очаровать мир»
«Сантос» выпустил заявление в связи с возвращением Неймара.
Ранее бразильский клуб объявил о переходе игрока в команду. Стало известно, что он будет выступать за команду под 10-м номером, в свое время принадлежавшим Пеле.
«Он ушел и вернулся, сдержав свое обещание. Неймар вернулся!
Кумир поколения, звезда и наследник короля Пеле возвращается домой, чтобы надеть заветную футболку с номером 10 и снова очаровать мир», – говорится в сообщении «Сантоса» с хэштегом «ПринцВернулся».
Фото: соцсеть «Сантоса».
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: соцсеть «Сантоса»
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