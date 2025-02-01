Неймар не сдержал слез на презентации в «Сантосе», когда трибуны начали скандировать его имя
Неймар не сдержал слез на презентации в «Сантосе».
32-летний бразилец расплакался после того, как переполненный стадион начал скандировать его имя.
Напомним, Неймар – воспитанник «Сантоса». Он выступал за основную команду с 2009 по 2013 год.
На его счету 225 матчей за клуб, 136 голов и 64 результативные передачи.
Фото: ge
Опубликовано: Sports
Источник: Brasil Football
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