Неймар не сдержал слез на презентации в «Сантосе», когда трибуны начали скандировать его имя

Неймар не сдержал слез на презентации в «Сантосе».

32-летний бразилец расплакался после того, как переполненный стадион начал скандировать его имя.

Напомним, Неймар – воспитанник «Сантоса ». Он выступал за основную команду с 2009 по 2013 год.

На его счету 225 матчей за клуб, 136 голов и 64 результативные передачи.

Фото: ge