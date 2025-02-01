Неймар хочет сыграть на ЧМ-2026: «Мне еще есть что завоевывать, эту цель считаю своей последней, поэтому добьюсь любой ценой»
Неймар намерен сыграть на следующем чемпионате мира.
32-летний бразилец накануне вернулся в родной «Сантос».
«Я хочу вернуться в сборную. Мне еще есть что завоевывать (чемпионат мира), эту цель я считаю своей последней, поэтому я добьюсь ее любой ценой. У меня есть цели», – заявил вингер «Сантоса».
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Ge.Globo
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