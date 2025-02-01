Миранчук впервые забил за «Сьон» – «Лугано». У Антона 10 игр в Швейцарии
Антон Миранчук забил дебютный гол в составе «Сьона».
Полузащитник открыл счет на 15-й минуте матча с «Лугано» в 21-м туре Суперлиги.
Россиянин проводит 10-ю игру в составе швейцарской команды. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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